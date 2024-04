Unustage puidust suhkrud ja vorstid Soomlased teevad toitu õhust

Solar Foodsi tehas kasutab väikest maatükki, et toota aastas 160 tonni Soleini pulbrit, millest saab valmistada mitmesuguseid toite, sealhulgas piimaasendajaid ja lihaalternatiive. Vainikka ja Pitkänen jätavad täpse mikroobiliigi ja selle päritolu saladuseks, mis pole üllatav, kuna alternatiivne toidutootmine on kasvav haru ja seal on võimalik palju raha teenida. Nad avaldavad vaid seda, et need üheraksed proteiiniallikad on pärit Läänemere ranniku äärest ja nende abil toodetud kollakas pulber on maitse poolest pähkline ja kreemjas ning see on suurepärane alternatiiv piimale ja sojale.