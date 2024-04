Planeet K2-18b on enam kui kaks korda suurem kui Maa ja asub 120 valgusaasta kaugusel ning paikneb Lõvi tähtkujus.

Teadlased teatasid eelmisel aastal, et nad arvavad, et on tuvastanud K2-18b atmosfääris dimetüülsulfiidi, gaasilise ühendi, mida toodab looduslikult ainult mõni eluvorm.