NEW SCIENTIST ⟩ Meie keeleline võimekus võis areneda tööriistade kasutamisega käsikäes

Neile küsimustele on keeruline vastata juba sellepärast, et kõnest fossiilseid jälgi maha ei jää. Küll aga saame vihjeid otsida oma ahvidest sugulastelt, nagu teeb Londoni ülikooli kognitiivteadlane Gillian Forrester. Ta on šimpansidele, gorilladele, orangutangidele ja inimlastele kokku pannud pusled, mille abil püüab ta selgitada üht teooriat selle kohta, kuidas keel on arenenud. New Scientistile rääkis Forrester, kuidas tema leiud on meie arusaama ajust proovile pannud ning kuidas need maalivad selgema pildi sellest, kuidas keel arenema hakkas.