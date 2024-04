Hominiidide plahvatuse – suure hulga inimlaadsete olendite teket – võis põhjustada üsna ootamatu asjaolu

Üldiselt on kliimat peetud peamiseks teguriks, mis mõjutab hominiidiliikide tekkimist ja väljasuremist. Siiski, uusimad uuringud, mis avaldati täna ajakirjas Nature Ecology & Evolution, toovad esile, et konkurents on samuti mänginud olulist rolli. Dr Laura van Holstein, bioloogiline antropoloog Cambridge'i ülikoolist (Clare College), on uuringu peamine autor. Ta rõhutab, et konkurents liikide vahel on kujundanud meie endi evolutsioonipuud viisil, mida seni ei ole piisavalt tunnustatud. «Kliima mõju hominiidide liikidele on vaid osa loost,» sõnas ta.