Põhjamaade hüdroloogiakonverentsi avapäev on pühendatud sajandipikkusele hüdroloogilisele seirele

Tänapäevase hüdroloogilise seire eesmärk on tagada reaalajas ülevaade Eesti veeressursist ning pikaajaliste andmeridade abiga hinnata võimalikke muutusi tulevikus. Hüdroloogiline seire on vaid osa terviklikust keskkonnaseirest, mida Keskkonnaagentuur teostab.

Seireandmeid kasutatakse ka arvukates teadusuuringutes, planeeringutes ning sildade, truupide ja maaparandussüsteemide projekteerimisel. Need on aluseks veekasutuslubade väljastamisel ja reostuskoormuste arvutustel, samuti olulised kaluritele ja veespordi harrastajatele.

Hüdroloogiakonverents

Põhjamaade hüdroloogiakonverents on iga kahe aasta tagant toimuv Põhjamaade ja Balti riikide hüdroloogide assotsiatsiooni (Nordic Association for Hydrology – NHF) konverents. 2022. aastal on korraldaja riik Eesti ja vastutav eestvedaja Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus. Konverentsi avapäev (15. august) on eestikeelne ja seda korraldab Keskkonnaagentuur.