NEW SCIENTIST ⟩ Teadlane selgitab, kuidas ära tunda töötajatega manipuleerimiseks mõeldud rituaalid

Üks AppleTV viimatisi saateid, «WeCrashed», on draamasari, mis on ainest saanud oma kultuselaadse kultuuri poolest tuntud ettevõtte WeWork asutamisest ja sellele järgnenud raskustest. Nimelt innustasid ettevõtte juhid oma töötajaid töö- ja eraelu ühildama rituaalsetel retriitidel ja üritustel, mida kutsuti suvelaagriteks, ning suhtuma oma kolleegidesse ja juhtidesse kui perekonda – firmakultuuri traditsioon, mille eesmärk on töötajates kamraadlust õhutada, kirjutab Ühendkuningriigi Leverhulme’i inimevolutsiooni uuringute keskuse teadlane Jonathan R Goodman.