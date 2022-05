Teadlased kasutavad Ukraina sõja keskkonnamõjude hindamisel Eesti ettevõtte tarkvara

Lahingutegevuse tõttu kannatavad tugevalt Ukraina majanduse alustalad – põllumajandus ja metsandus, mistõttu on kosmosesatelliitidega kogutud info strateegiliselt vajalik mitte ainult Ukrainale, vaid kogu maailmale. Aeg on seejuures kriitiline faktor: andmeid tuleb koguda ja töödelda kiiresti.

AS CGI Eesti ja Euroopa kosmoseagentuur on koos välja arendanud satelliidipiltide töötlemise vahendid, mis kasutavad töötluse kiirendamiseks graafikakaartide ehk GPU-de (graphical processing unit – GPU) paralleeltöötlusvõimekust. Muul juhul kasutatakse GPU-sid eelkõige suurt arvutusvõimsust vajavates protsessides, näiteks masinõppealgoritmide treenimisel ja krüptovaluuta kaevandamisel.

Euroopa Komisjoni algatatud Copernicuse programmi Sentinel-satelliidid, mida Ukrainas kaugseirel kasutatakse, võimaldavad operatiivselt andmeid koguda ja töötlusalgoritmide abil tuvastada maakasutuse viise ja muutusi, põllukultuuride tüüpe ja hinnata taimestiku tervist. Muutuseid saabki seirata tänu satelliidipiltide tihedatele aegridadele.

Seega on võimalik väga täpselt ja operatiivselt jälgida Ukraina sõja mõju riigi metsataristule, põllukultuuride kasvule ja viljakusele 2022. aasta kevadel ning prognoosida edasist saagikust ja metsainventari mahtu. Mõlemad näitajad on Ukraina puhul väga olulised: Ukraina riik hõlmab 60 miljoni hektari suurust ala, millest koguni 42 miljonit hektarit on puhtalt põllumaa.

Ukraina olulised ekspordiartiklid on nisu- ja odrajahu, päevalilleseemned ja -õli, mais ja suhkrupeet, kuid sõjaga kaasneva Mustal merel toimuva blokaadi tõttu on põllumajandustoodangu eksport märkimisväärselt piiratud. Ukraina toiduainete ekspordi vähenemise pärast kannatavad ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni hinnangul enim arengumaad, eelkõige Aasia ja Vaikse ookeani piirkond ning Lähis-Ida ja Aafrika riigid. Teine sõjaga kaasnev negatiivne keskkonnamõju on metsa hävimine. Väidetavalt rahastab Venemaa Ukraina aladelt saadava puidu müügist oma sõjatööstust.

Aja- ja andmemahukas töö

Satelliidiandmed on täpsed ja vajalikud, kuid nende miinuseks on mahukus ja aeganõudev töötlemine. Näiteks radarsatelliidi Sentinel-1 ühe toorpildi maht on kokku pakituna 7 GB ning see katab umbes 250 x 250 kilomeetri suuruse ala. Seega on Ukraina territooriumist ühe komposiitpildi saamiseks vaja ligikaudu 10 toorpilti. Sentinel-1 pildistab umbkaudu nädalase intervalliga, nii et ühe aasta andmete tootmiseks on vaja majutada ja töödelda umbes 520 pilti. Puhtalt toorandmete majutamiseks vajalik andmemaht on 3,6 TB.

Et andmetest infot sünteesida, on vaja toota vaheprodukte, mis tähendab, et andmemaht, mida töötluse käigus vajatakse, võib olenevalt kasutatavatest algoritmidest kahe-, kolme- või viiekordistuda. Tavaliselt kulub ühe radarsatelliidi pildi toorandmetest kasuliku informatsiooni kättesaamiseks umbes pool tundi puhast töötlusaega.

Lihtne arvutus näitab, et tervet Ukraina territooriumi hõlmavate ühe kalendriaasta andmete ehk aegrea läbitöötamiseks kuluks tavapäraste vahenditega ligikaudu 260 tundi ehk veidi üle kümne ööpäeva ning alles seejärel saaks saadud andmestiku põhjal teha järeldusi maakasutuse muutuste ja põllukultuuride kasvatamise kohta. See töötlusaeg on ebamõistlikult pikk ja võib venida veel pikemaks, kui töö käigus tuleb muuta töötlusparameetreid ning siis tervet aegrida uuesti töödelda.

Eesti arendajate panus