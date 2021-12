Sel aastal tabasid kogu maailma surmavad tulekahjud, üleujutused ja külmalained. Nagu kirjutatakse maailma tippkliimateadlaste raportis, on «vaieldamatu tõsiasi», et inimtekkelised kasvuhoonegaaside emissioonid on seotud sagedasemate ja intensiivsemate äärmuslike ilmastikunähtustega.