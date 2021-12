New Scientist ⟩ Pane stress enda kasuks tööle - see eksisteerib hea põhjusega

Tellijale

Lagunevad hambad on tegelikult väike mure. Eelmisel aastal leidis Ameerika Psühholoogiaühing, et kaks kolmandikku USA inimestest on pandeemia ajal tajunud rohkem stressi ning ennustas «vaimse tervise kriisi, mille tervisealased ja sotsiaalsed tagajärjed võivad aastateks püsima jääda». Diabeedi, depressiooni, südame-veresoonkonna haiguste ja paljude muude terviseseisundite suurenenud risk on kõik seotud kõrge stressitasemega. Juba sellele mõtlemine tekitab stressi.

Aga võibolla peaksimegi stressile lihtsalt teistmoodi lähenema. Vähemalt on keha ja vaimu koostoimet ja seoseid uurivad teadlased nii järeldanud. Öeldakse, et stressil on teatavaid eeliseid ja kui me muudame oma suhtumist stressi, siis võiksime ehk pingelise olukorra enda kasuks pöörata. Õnneks on olemas mõned lihtsad moodused, mis meil seda teha võimaldavad – ja need nipid kasutusele võttes peaks paranema ka meie füüsiline tervis, selginema mõtlemine, suurenema vaimne vastupidavus ja produktiivsus.