New Scientist ⟩ Kohtupsühhiaater: võime kõik sattuda seisundisse, mida saab nimetada kurjuseks

Kuid selle asemel, et mõelda vägivaldsetest kurjategijatest kui loomult halbadest, arvab ta, et tema patsiendid on ellujääjad katastroofis – nemad on katastroof ja tema on esimene reageerija.

Adshead on kurjategijate vaimse tervise kohta avaldanud palju teadusartikleid ja raamatuidki. Nüüd on ta koostöös dramaturg Eileen Horne’iga kirjutanud ka esimese populaarteadusliku raamatu. Sinna on kokku kogutud mosaiik juhtumiuuringuid inimestest, keda ta on aastate jooksul ravinud. Adshead lükkab seal ümber müüdid vägivaldsete rikkujate kohta, räägib kaastunde olulisusest hukkamõistu ees ning ütleb kokkuvõtvalt, et hea psühholoogilise ja psühhiaatrilise abiga on taastumine võimalik.