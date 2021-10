Kutsuge ming vanamoodsaks, aga mulle ei meeldi päevad läbi telefonis passida. Palju parema meelega veedan oma aega kusagil roheluses, jalgupidi mudas. Isegi kui te minuga ei nõustu, on mul siinkohal õigus - vabas õhus viibimine on parem kui ekraani taga istumine. On tõestatud, et looduses veedetud aeg on ääretult kasulik mitte ainult meie füüsilisele tervisele, aga ka vaimse heaolu tagamiseks. Paraku jääb looduses veedetud aega meie tubases, modernses, tehnoloogiast sõltuvas ning istuvas elustiilis aina vähemaks.