New Scientist ⟩ Kuhu on jäänud isesõitvad autod?

Mõned vaatlejad on nüüdseks ka avalikult välja öelnud, et unistus täisautonoomsest sõidukist on miraaž: robotsõiduk, mis suudaks lahendada igasuguse tee- või liiklusolukorra, on lihtsalt liiga kõva pähkel, et seda katki hammustada. On neil õigus? Kui jah, siis mis täpselt isesõitvate autode arengut pidurdab?