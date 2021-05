Siniseid pigmente leidub looduses üsna harva. See tähendab, et enamik siniseid tooteid – näiteks maiustused, joogid, ravimid, kosmeetika ja rõivad - tuleb valmistada sünteetiliste siniste värvainete abil. Need värvained on tavaliselt aga valmistatud naftakeemiast, millel on suur keskkonnamõju. Samuti on murettekitav nende ohutus toidus kasutamisel.