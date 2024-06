Kui inimesed tervitaksid üksteist elevantide kombel oleks see rõve – poliitikud siiski vahel teevad seda

Kuigi elevandid on oma füsioloogiliste vajaduste rahuldamisel kõike muud kui tagasihoidlikud, on nende tervitamiskombed jäänud suhteliselt uurimata. Värske uurimus, mille käigus jälgiti 2021. aastal Zimbabwe reservaadis üheksat Aafrika elevanti, paljastab, et elevandid kasutavad tervitamisel sageli urineerimist, roojamist või higistamist – just nii toimuvad 71% tervitustest.