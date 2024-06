Päikeseparkide pimedam pale

Puid võeti maha ühelt poolt teed, ning nagu looduses sageli, pakkus ühtede liikide ebaõnn võimalusi teistele: mu Paldiskis elav ornitoloogiahuviline sõber kinnitab, et tekkinud tohutul raiesmikul hakkas saabuval kevadel pesitsema neli paari koovitajaid. Kahtlustan, et mu hea tuttav on Paldiski kandis tuuleparkide, kaide ja muude looduse arvelt tehtud julmade ohverduste peale lihtsalt juba oma silmad kuivaks nutnud, kuid igal juhul polnud ka lagedust hindavatel liikidel kodurahu kauaks, sest järgmise etapina hakati tee äärde püstitama päikesepaneele. Kui tänavu kevadel piirkonnas jalutasin, nägi päikesepark välja ehmatavalt eluvaene: üksnes metall, energiat koguvate paneelide must läige ja kõige all kuivanud, paakunud muld.