Teadlased: prügist tehtud tellised on odavad ja hoiavad soojust

Kas masstootmine on juba võimalik?

Energiasäästlikud tellised on nüüd kasutusvalmis, kuid ees on veel mõned väljakutsed. Näiteks on nad laboris tootnud vaid piiratud arvu telliseid. Kas masstoodetud ehitusmaterjal on sama energiatõhus, keskkonnasõbralik ja kaubanduslikult elujõuline kui laboriproovid, on küsimuste küsimus.