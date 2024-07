Mehed ei mõista naiste valu ja vastupidi – loe, miks see nii on

Kui mehed ja naised heteroseksuaalsetes suhetes kurdavad, et nende partnerid ei mõista nende valu, võib neil olla õigus. Näriliste ja primaatide valu retseptorite uuring näitab, et igal juhul aktiveeruvad isaste ja emaste valuretseptorid erinevate molekulide kaudu.

Füüsilist valu, olgu see piinav või lihtsalt ebameeldiv, ei pruugita kogeda samal viisil. Peale sügavate evolutsiooniliste küsimuste tõstatamise viitab see leid sellele, et me peame tõsiselt kohandama paljusid diagnoosi- ja raviprotsesse, eriti, kuid mitte ainult, naiste puhul.

Evolutsioon võib seksuaaldimorfismi osas olla üsna konservatiivne, minimeerides erinevusi, kui need ei paku ellujäämise või paljunemise eeliseid. Tõenäoliselt on see ka põhjuseks, miks meestel on rinnanibud – need ei pruugi olla kasulikud, kuid sugude eristamine selles osas nõuaks rohkem tööd kui nende samasugusena hoidmine.

See ei tähenda, et kõik oleks identne, kuid nagu meeste nibude näitest selgub, on lihtsam vähesel määral eristada kui välja töötada täiesti uus mudel. Seetõttu arvati, et meeste ja naiste valukogemuste erinevused peegeldavad variatsioone ühes ja samas teemas. Kui leiti, et mikrogliia (microglia) edastab valu isastel hiirtel, kuid mitte emastel, üllatasid tulemused isegi uurijaid.