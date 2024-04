See projekt, mis muudab viljatud soolakõrbed üheks olulisemaks taastuvenergia allikaks maailmas, on nii mastaapne, et isegi projekti eest vastutav Sagar Adani on tunnistanud, et on arvutustest loobunud. «Ma ei tee enam matemaatikat,» ütles Adani CNNile antud intervjuus eelmisel nädalal.