Bezose kosmosemasin sõitis pühapäeval kosmose piirile - rahvas pardal

New Shepard naasis lennule 2023. aasta detsembris mehitamata missiooniga, viies kosmosesse 33 teaduslikku ja uurimuslikku seadeldist. FAA ei vastanud kohe New Shepardi kapsli langevarju puudutavatele küsimustele ega sellele, kas amet asub juhtumit uurima. Blue Origini pressiesindaja sõnul on kapsel kavandatud ohutuks maandumiseks isegi ühe langevarjuga ja nimetas missiooni üldiselt edukaks.

Kuigi New Shepard on taas hakanud inimesi kosmosesse viima, on ettevõttel jätkuvalt teisi kiireloomulisi prioriteete. Üks peamisi on Blue Originist palju suurema raketi New Glenni debüüt, mis on korduvkasutatav raskekaaluline rakett, mille eesmärk on konkureerida SpaceXi Falcon 9ga kommerts- ja riiklike satelliitide Maa orbiidile ja kaugemale viimisel.