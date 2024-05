Valmis esimene vesinikul seilav superjaht

Vesinikku peetakse sageli alternatiivenergia oluliseks tegijaks, kuid selle tugevuste ja puuduste mõistmiseks on vaja reaalseid rakendusi. Need puudused tuleb ületada, kui soovitakse vesinikust teha laialdaselt kasutatavat energiat või isegi terve majandusharu alust.

4. mail 2024 käivitatud Projekt 821 on mõeldud vesinikutehnoloogia piiride kompamiseks, eriti seoses superjahtidega. See on oluline, kuna vesiniku ladustamise või kütuseelementide kasutamise kohta ei ole kehtestatud mingeid eeskirju. Seetõttu pidi Feadship koostöös superjahtide edasimüüjate Edmistoni ja Lloyd's Registeriga välja töötama mitte ainult üle 100 meetri pikkustele laevadele sobiva tehnoloogia, vaid ka tulevased protokollid ja eeskirjad.

Vesinikkütuseelemendid on olnud kasutusel alates Apollo Kuu missioonidest, kuid merendussektoris ei ole neid kunagi laialdaselt rakendatud.

Foto: feadship.nl

Projekt 821 toob esile mõningad veel ületamist vajavad takistused. Isegi nii suure laeva puhul on vesinikuga keeruline toime tulla. Kuigi see gaas on väga efektiivne energiaallikas, on selle tihedus vaid kümnendik diislikütuse omast ja seda tuleb hoida rõhu all temperatuuril -253 °C.

Vesinik on kerge. Üks kuupmeeter vedelat vesinikut kaalub 70 kg võrreldes diislikütuse puhul umbes 800 kg-ga kuupmeetri kohta. Siiski nõuab vesiniku ohutu hoidmine laeval topeltseinaga krüogeenset paaki.