Paleontoloogid ⟩ 40 000 aastat tagasi elasid Austraalias hiiglaslikud kängurud

Austraalia teadlased tuvastasid kolm varem teadmata hiiglaslikku känguruliiki, mille fossiilid leiti Austraaliast aastatel 2013–2019. Väljakaevatud luud näitavad, et üks äsja tuvastasid liike, Protemnodon viator, kaalus kuni 170 kg. See teeb ta peaaegu kaks korda raskemaks kui praegu elav punane känguru (u 90 kg), kes on suurim känguruliik maailmas, kirjutab interestingengineering.com.