NEW SCIENTIST ⟩ Talisuplusest võiks saada tõhus rahvatervise abinõu

Talisupluse populaarsus on kasvanud niisuguse hooga, et mul tekib mure, et mul hakkavad külmale veele võõrad osalejad talisupluse hüvede uuringute jaoks otsa saama. Võibolla polegi üldse täiendavaid uuringuid vaja, sest kõik suplevad jahedas vees niikuinii. Siiski on põhjust mõtiskleda sellele üle, miks taliujumist võiks kasutada rahvatervise parandamise meetmena, kirjutab populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist anestesioloog, teadlane ja raamatu «Chill: The cold water swim cure» autor Mark Harper.