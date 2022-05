NEW SCIENTIST ⟩ Inimestel üle maailma jääb kliimamuutuste tõttu puudu 44 tundi uneaega aastas

Pilt on illustreeriv.

Kliimaärevus on viinud une nii mõneltki inimeselt, kuid nüüd on globaalse mastaabiga uuringus leitud, et ka planeedi soojenemine ise mõjutab, kui kaua inimesed magada saavad. Sajandi lõpuks probleem ainult süveneb – isegi siis, kui inimesed suudavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada.