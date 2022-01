Pilt on illustreeriv. FOTO: Mariano Montella / Pacific Press / Scanpix

Tuleb välja, et vanad egiptlased tundsid erinevaid sidemeid. Enam kui 6000 aastat tagasi (see on umbes tuhat aastat enne esimeste vaaraode võimuletulekut) oskasid vanad egiptlased oma surnuid mässida linastesse sidemeisse. Kuid siiani polnud egüptoloogid leidnud iidsete egiptlaste eluajal haavade sidumiseks kasutatud sidemeid.