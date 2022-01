Läbilõige inimese südamest. Pilt on illustreeriv. FOTO: Hank Grebe

Hiljuti avaldatud uuringust selgub, et teadlased on koroonaviiruse vaktsiinides kasutatava mRNA-põhise tehnoloogia abil suutnud ajutiselt ümber programmeerida hiirte immuunrakud, et ravida kahjustatud südameid ja eemaldada neilt armkude.