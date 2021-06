Kuid kujutage ette minu üllatust, kui need fotod, mida tavaliselt etnobotaanikaõpikutes näha võib, hakkasid ilmuma mitte ainult sotsiaalmeediaplatvormidel, vaid blogides ja lõpuks ka ajalehtedes. Suur osa üllitistest paistsid toetama väidet, et tänapäevased põllukultuurid on oma toiteväärtuselt olemuslikult madalamad või lausa meie tervisele ohtlikud.

Selle argumendi kohaselt on tänapäeva põllukultuure porganditest banaanideni muudetud niivõrd palju, et tegemist on sisuliselt suhkrukottidega, millel on ka meie kehadele sisuliselt suhkrukotiga võrreldav mõju. Argumendi toetajate sõnul piisab väite demonstreerimiseks neist piltidest. Kuid kas taime välimus on usaldusväärne teejuht toiteväärtuse määramiseks?