TÄNA AJALOOS ⟩ Siberis toimus tänaseni saladuslik hiigelplahvatus

Tegemist oli hiiglasliku plahvatusega kogujõuga 10-40 megatonni trotüülekvivalenti, ehk üle tuhande Hirošimale heidetud aatompommi või umbes üks suurem vesinikupomm. Tegemist on kõige võimsama maavälise keha põhjustatud plahvatusega Maa kirjalikus ajaloos. Plahvatuse täpsed põhjused on tänase päevani lõplikult välja selgitamata ja vaidlusalused.

Kuigi esialgne ja tänaseni küllaltki laialdaselt levinud selgitus on, et tegemist oli meteoriidiplahvatusega, ei ole tänaseni leitud ei kraatrit ega ka meteoriiditükke. Juhul, kui tegemist oli aga meteoriidiga, oleks selle suurus pidanud jääma vahemikku 60 kuni 189 meetrit. Seetõttu on mitmed teadlased teinud järelduse, et tegemist võis olla ka komeedi tuuma plahvatusega. Oletatakse, et plahvatus ise pidi toimuma 5-10 kilomeetri kõrgusel maapinna kohal.