Hiina jätkab Kuu vallutamist – just nii on NASA juht seda tõlgendanud

Alates esimesest Chang’e missioonist 2007. aastal, mis on nimetatud Hiina müütilise Kuu-jumalanna järgi, on Hiina teinud tohutuid edusamme oma Kuu-uurimisprogrammis, vähendades tehnoloogilist lõhet Ameerika Ühendriikide ja Venemaaga.

2020. aastal tõi Hiina proove Kuu lähiküljelt, mis oli esimene selline proovide toomine enam kui nelja aastakümne jooksul, tõestades esimest korda, et suudab mehitamata kosmoselaeva Kuu pinnalt ohutult Maale tagasi tuua. Sel nädalal on oodata Chang’e-6 starti, kasutades varukosmoselaeva 2020. aasta missioonilt, et koguda pinnast ja kive Kuu tagaküljelt.