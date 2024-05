AURUMISE MÜSTIKA MITi õpetlased näitasid, et vesi saab ka kuumenemata «keeda»

Kuigi on teada, et vesi aurustub temperatuuri tõustes, on teadlased just näidanud, et mängus on ka teine tegur. Avastus, mille tegi Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) meeskond, on, et nähtava spektri valgus on piisav, et footoni (see on valguseosake) löögi jõul vee molekule õhuga kokkupuute pinnalt lahti päästa ja neid hõljuma saata. Teisisõnu, kuigi aurustumine on toimunud teadaolevalt kõik need aastad temperatuuri kõikumiste tõttu, on vesi muutunud auruks ka pelgalt valguskiirte jõul.