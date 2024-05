Alaküpsetatud karuliha söönud perekond nakatus haruldase ümarussiga

Terviseameti andmetel on trihhinelloos ehk keeritsusstõbi levinud üle maailma mets- ja koduloomade seas, sealhulgas Ameerikas ja Leedus. Selle parasiidi peremeesorganismideks on lihasööjad ja kõikesööjad loomad, nagu metssiga, karu, kass ja ka inimene. Eestis on peamiseks nakkusallikaks metssiga ja harvem karu. Nakatumine toimub siis, kui süüakse vastseid sisaldavat põhjalikult küpsetamata või toorest liha. Vastsed võivad looma lihastes püsida nakatumisvõimelistena 10 kuni 30 aastat.