Saladuslikud augud ookeanipõhjas – kas sinna ikka saab tuulikuid püstitada

Levinud teooria kohaselt on ookeanipõhja augud tingitud gaasilisest metaanist või kuumadest vedelikest, mis voolavad ülespoole Maa sisemusest ja puhuvad peened setted eemale. Kuid kuigi see võib olla tõsi mõnes maailma piirkonnas, ei ole see alati nii.

Erandid on järjest enam esile kerkimas:

Big Suri ranniku lähedal asuv Sur Pockmark'i väli on omasuguste seas Põhja-Ameerika suurim. See on umbes Los Angelese suurune ja sisaldab rohkem kui 5200 auku, millest igaüks on keskmiselt 175 meetrit lai ja 5 meetrit sügav.

Seda piirkonda kaalutakse potentsiaalseks avamere tuulepargi asukohana, kuid on olnud mure, et metaani olemasolu võib õõnestada tuulikute ankurdamise vundamentide ja muu infrastruktuuri stabiilsust.

Hiljutisel ekspeditsioonil Sur Pockmark'i väljale, mis asub 500–1500 meetri sügavusel, leidis MBARI teadlaste juhitud veealune robot «vähe tõendeid» metaanilõõride (methane vents) või muude ülesse suunatud vedelikuvoolude kohta. Selle asemel arvavad uurijad, et augud on tõenäoliselt tekkinud puhtalt gravitatsiooni mõjul.

Suured süvendid asuvad mandrinõlval ja roboti kogutud settenäidised viitavad sellele, et setteid on aeg-ajalt sellel nõlval alla voolanud juba viimased 280 000 aastat. Viimane suur vool toimus 14 000 aastat tagasi, võimalik, et maavärina või nõlva varingu tõttu.