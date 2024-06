Miks uus piraajaliik Sauroni järgi nimetati ja see, mida ta sööb, üllatab teid

Londoni loodusajaloo muuseumi kalade vanemkuraator dr Rupert Collins oli üks neist, kes aitas seda liiki kirjeldada. Ta märkis, et Myloplus sauron'i nimi on ka meeldetuletuseks, et hoida silm peal Lõuna-Ameerika veel avastamata liikidel.

Piraajasid on sageli valesti mõistetud ja kujutatud neid raamatutes ja filmides kurjade verejanuliste kaladena. Kuigi nad on tuntud oma hammaste ja hammustuste poolest, ei vasta tõele, et nad suudavad looma sekunditega luudeni lihast puhastada.

«USA endine president Teddy Roosevelt on vastutav suurema osa piraajade maine(kahju) tekitamises,» ütleb Rupert. «Ta kirjutas sellest, kuidas Lõuna-Ameerikas toimunud visiidi ajal söödi tema silme all ära lehm, mis kujundas piraajade mainet avalikkuse silmis. Tegelikult juhtus see, et piraajad oli võrkudesse püütud ja mõnda aega näljutatud, mis ajas nad hullunult õgima, kui lehm vette visati. Üldiselt ründavad kalad niimoodi ainult siis, kui nad on väga näljased või kaitsevad oma pesasid.»

Paljud piraajadeks nimetatavad liigid ei ole tegelikult lihasööjad, vaid toituvad taimedest ja puuviljadest, nagu pacu-kalad.

Myloplus sauron Foto: Mark H. Sabaj

Serrasalmidae perekonnas, kuhu kuuluvad piraajad ja pacud, on üle 100 liigi, mille eristamine ja suguluse mõistmine on keeruline. Hiljutised uuringud on näidanud, et varem ühe liigina tuntud Myloplus schomburgkii on tegelikult kolm erinevat liiki. Uuringute käigus leiti, et M. schomburgkii kõrval on olemas ka M. sauron ja M. aylan.

Teadlased seisid silmitsi väljakutsega, kui nad ei suutnud leida holotüüpi – isendit, mida kasutatakse liigi määratlemiseks. Kuid DNA-analüüsi ja kehaomaduste võrdlemise kaudu suutsid nad tõestada kahe uue liigi olemasolu. Samuti leidsid nad Tapajósi jõest populatsiooni, mis võib viidata uuele liigile või eripopulatsioonile.

Foto: Mark H. Sabaj

Kuigi hüdroelektrijaamade ehitamine on tekitanud muret, näib nende liikide väljavaade praegu hea, kuna nende laialdane levik aitab neil ellu jääda. Teiste Lõuna-Ameerika kalade puhul, millest 42% on teadusele teadmata, on oluline määrata kindlaks kalaliigid ja nende elupaigad, et mõista neid ähvardavaid ohte ja aidata neil püsima jääda.