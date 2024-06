Vesinikujalgratas Selle saab täis laadida loetud sekunditega

Ei ole üllatav, et e-jalgrataste ülemaailmne turg kasvab 2030. aastaks hinnanguliselt peaaegu 120 miljardi USA dollarini. Valdav osa tänavatel liikuvatest e-ratastest on varustatud Li-ioonakudega, kuid nende laadimiseks võib kuluda palju aega.

Šveitsi tehnoloogiaettevõte HydroRide Europe AG loodab meelitada e-jalgratturid üle vesiniku kütuseelementide leeri, pakkudes võimalust laadida oma elektrirattaid ülikiirelt. Nende tootevalikus on olemas isegi kompaktne vesinikugeneraator, mis suudab 200 ml puhtast veest toota 20 g vesinikku umbes viie kuni kuue tunniga. Ettevõte märgib, et tema tanklas saab rohelise vesiniku tootmiseks kasutada võrgu asemel isegi päikeseenergiat, kuigi efektiivsuse ja töömahu näitajaid ei ole avalikustatud.

Mõlemal juhul pannakse vesinik 25 cm pikkusesse pudelilaadsesse mahutisse, mille siserõhk on 1 MPa. HYRYD e-jalgratta raamile kinnitatav üks paagitäis vesinikukütust toidab 180 W võimsusega mootorit ja pakub kuni 60 km sõiduulatust. Kasutatud tühi anum on eemaldatav ja seda saab asendada täidetud vesinikupudeliga, mille jaoks kulub väidetavalt vaid 3–10 sekundit.

HydroRide'i tootevalikus on praegu sportlik e-ratta mudel, mis on kompaktne kolmekäiguline kokkupandav linnaratas, ja see kaalub 19,5 kg. Kõigil ratastel on tagumine mootor, mis võimaldab sõita kuni 23 km/h ja neil on ketaspidurid.