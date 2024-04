Nartsissistist juht määrab juhatusse endasarnaseid – teadagi, mis ettevõttest saab

Nagu ütleb populaarne vanasõna: «Sarnased tõmbavad omasuguseid». Tundub, et see kehtib ka nartsissistlike juhtide puhul, nagu avastas professor Lorenz Graf-Vlachy juhitud uurimisrühm Dortmundi tehnikaülikoolist (Technische Universität Dortmund). Nartsissistlikud tegevjuhtidel on kalduvus määrata juhatusse teisi nartsissiste.