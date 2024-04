KÕHEDAVÕITU Vaata, kuhu raspeldasid viikingid oma «isikutunnistused»

Gotlandile maetud viikingi mehe hammastesse olid viilitud süvnedid – arheoloogiad arvavad, et see võis olla omaaegne isiku- või tsumftitunnistus.

Inimkond on läbi ajaloo oma kehasid mitmel viisil muutnud: tätoveerides, augustades, armistades, implanteerides või isegi oma kehaosi deformeerides. Hoolimata sellest, et sellised praktikad on laialt levinud, ei ole alati selge, miks need on tekkinud. Kultuuritraditsioonid https://muttermuseum.org/stories/posts/body-modification-across-cultures on tugev mõjutaja, nagu ka ilustandardid, mis varieeruvad ajas ja kohas.