Kui kosmoselaev Chandrayaan-3 sooritas 2023. aastal läbi aegade esimese maandumise Kuu lõunapooluse lähedal, oli see India Kosmoseuuringute Organisatsiooni (ISRO) triumf ja märk sellest, et agentuuri tegutsemisviisi tulemusena on see võimeliseks suurteks asjadeks.