Video USA merejalavägi testib robotkoeri ja neil on relvad kukil

Onyx Industriesi äriarendusjuht Eric Shell kinnitas SOF Weeki ajal, et MARSOC kasutab robotkoeri, mis on varustatud Onyxi SENTRY kaugjuhitava relvasüsteemiga. Need on saadaval kaliibriga 7,62x39 mm ja 6,5 mm Creedmoor. Kuigi MARSOCi käsutuses olevate robotkoerte täpne arv ei ole teada, on teada, et SENTRY süsteemiga varustatud robotkoerad on praegu testimisel.