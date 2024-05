NEW SCIENTIST Miks küll inimestel on nii pikk lapsepõlv?

Inimese pikk lapsepõlv on tõeline veidrus. Ühelgi teisel primaadil ei kulu täiskasvanuks saamiseks nii palju aega. Meie liigi evolutsiooni käigus muutus lapsepõlv tunduvalt pikemaks. Paleoantropoloogid lastele vähe tähelepanu pööranud, kuid nüüd on see muutumas. Hulk intrigeerivaid avastusi viimastel aastatel on loomas terviklikku pilti inimese lapsepõlvest: millal see näiliselt ebaproduktiivne eluetapp pikenes, miks see on nii pikk ja millega tegelesid eelajaloolised lapsed. Leiud ei heida valgust ainult inimkonna evolutsiooni pimedasse nurka, vaid näitavad ka, miks lapsepõlv on nii tähtis.