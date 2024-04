ASSARAKS! ⟩ Meie jalgade all on tõeline looduslik elektrivõrk ja vaid vähesed teavad sellest

Kui rääkida mugavusest, on inimestel päris hästi läinud. Homo sapiens ei puutu regulaarselt kokku kosmose vaakumiga nagu tardigraadid, ega klammerdu regulaarselt eriti kuumade, väävlirikaste hüdrotermiliste lõõride külge ookeanisügavusis, nagu mõned ekstreemsetes tingimustes elavad bakterid. Ja meil on palju lihtsam kui Geobacter sulfurreducens'il – bakteril, mis on eriti osav elama hapnikuvabades keskkondades sügaval Maa sees. Teadlased on pikka aega imestanud, kuidas see mikroob ellu jääb maapõue vaenulikes tingimustes, kuid aastate jooksul on eksperdid järk-järgult kokku pannud seletuse.