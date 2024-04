Viinamarjaistandused kaovad – kuhu veinitootjad peaksid kolima muutuva kliima eest

Viinamarju, mida kasvatatakse veini tootmiseks, mõjutavad oluliselt kliimatingimused, nagu temperatuur ja äärmuslik põud. Need mõjud on juba nähtavad saagikuses, viinamarjade koostises ja veinide kvaliteedis, avaldades märgatavat mõju veinide tootmise geograafiale. Kliimamuutuste tõttu veinide tootmisvõimaluste muutused on suur teaduslik mure.