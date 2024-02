Varasem rekordiomanik Uus-Guineas elav Paedophryne amauensis, kes on oma 7,7 mm pikkusega Brasiilia kirp-konnaga võrreldes lausa hiiglane.

Kirp-kärnkonnad on nii pisikesed, et lähenevad selgroogsete loomade võimaliku väikseima suuruse piirile. Teaduskirjandusse jõudsid nad alles 2011. aastal, kui Brasiilia Serra Bonita mäestikus kirjeldatud Brachycephalus pulex viis lõpuks selleni, et nad otsustati nimetada konnadeks. Ütlemata pisikesteks konnadeks.