Tšernobõli hundikarjad on mutuunud vähikindlateks

Princetoni ülikooli bioloogid Cara Love ja Shane Campbell-Stanton uurisid kümmekond aastat Tšernobõli hunte. 2014. aastal pani nad huntidele GPS- ja kiirgusdosimeetritega kaelarihmad, et mõõta Tšernobõli kiirguse mõju hundi populatsioonile. Aja jooksul nad avastasid, et hundid puutusid pidevalt kokku kiirgusega, mis oli kuus korda suurem kui inimestele lubatud piirmäär.

Hunte on eriti põnev uurida, sest nad on tipukiskjad. Tavaliselt on see ökosüsteemis hea positsioon, aga kiirgusega saastatud keskkonnas peavad nad toituma kiiritatud saakloomadest, kes omakorda toituvad kiiritatud taimedest. Kiirgus on nende jaoks kõikjal.