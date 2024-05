Gammakiirguse purse on nagu suur luud, mis pühib elu galaktikast. Nii võibki juhtuda, et tsivilisatsioonid lihtsalt kaovad ja meil pole tulnukaid võtta, kellega kontakti luua. Pildil on kosmiline objekt GRB 221009A ehk kokkutõmbunud tähest tekkiv must auk, mis eritas tohutus koguses valguse kiirusel eemalduvaid osakesi. Nende tekitatav universumi võimsaim gammakiirgus on üsna suurel alal kõike elusat hävitav. GRB 221009A kiirgus jõudis Maale 9. oktoobril 2022, kuid oli meist piisavalt kaugel, et meid see ei mõjutanud. Gammakiirgus jõudis Maale 1,9 miljardi aastaga (pildil on kunstniku ettekujutus sündmusest).

Foto: NASA / Swift / Cruz deWilde / Scanpix