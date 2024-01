NEW SCIENTIST ⟩ Mis juhtub ema ajuga enne ja pärast sünnitust?

Mõned ajupiirkonnad muutuvad raseduse ajal väiksemaks ja õhemaks ning enamik neist muutustest pöördub pärast sünnitust tagasi, näitavad skaneeringud. See viitab sellele, et aju restruktureerib ennast raseduse ajal ja vahetult pärast seda, et valmistuda lapsevanemaks saamiseks.