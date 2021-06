Parasiitsipelgatel pole haistmismeelt vajagi

Üldiselt paljunevad haistmismeelega seotud geenid sipelgates teiste putukatega võrreldes massiliselt, andes aimu, et need on olulised sipelgate ellujäämiseks. FOTO: Caro / Gabriele Bärtels

Enamikule sipelgatest on lõhna- ja maitsemeel elulise tähtsusega, kuid mõned parasiitse eluviisiga sipelgaliigid on neid meeli kontrollivad geenid kaotanud. See võib tingitud olla sellest, et nad on mõned ülesanded peremeesliikidele «allhankinud»