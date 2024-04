See leid on teadlaste jaoks ülipõnev, kuna Maal toodavad metaani elusolendid. See annab avastusele erilise tähenduse, kuna NASA otsib praegu «punaselt planeedilt» pinna-aluse elu võimalikke märke.

Kuigi me oleme veel kaugel sellest, et öelda kindlalt, kas Marss kunagi oli — või ehk isegi on praegu — elu täis, on NASA teadlaste jaoks see väga oluline märk, kirjutab Futurism.