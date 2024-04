Video Päästeoperatsioon Lääne-Austraalias: enamus vaalasid pääses merre tagasi

Geographe Marine Research grupi esimees Ian Wiese polnud varem nii massilist vaalade rannaleuhtumist oma silmaga näinud. Vaatamata kaootilisele olukorrale oli lõpptulemus positiivne, kuna tavaliselt on sellistes olukordades võimalik päästa vaid väike osa loomadest.

Päästemeeskonnad jälgivad olukorda jätkuvalt, et tagada, et päästetud vaalad ei jookseks uuesti rannale. «Seni on nad rannast eemal püsinud,» ütles Wiese.