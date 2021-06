Linnugrippi peetakse üheks tõenäoliselt suurima võimekusega inimest nakatavaks zoonoosiks – haiguseks, mida kannavad loomad ja mis võib inimest nakatada. Rida zoonoose on ammuilma inimesel teada-tuntud haigused ja nendega ümberkäimine on samuti üsna hästi teada. Üks tavalisi zoonoose on salmonelloos, mis kanduvad inimesele koduloomade väljaheidetega rikutud ja kuumtöötlemata toiduainete kaudu. Kõige kuulsamad zoonoosidest on aga HIV ja Ebola, mis enne inimesele «hüppamist» olid Aafrikas metsloomade nakkushaigused.