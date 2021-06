AK ⟩ DNA kojutellimise Pandora laegas põrkub bürokraatiaga

Koroonaviirusega võitlemise lugu on olnud suuresti bioinseneeria edulugu. Piisas vaid sellest, et Hiina viroloog Zhang Yongzhen Hiina riiklike juhiste kiuste uue viiruse genoomi avalikuks tegi, kui juba said teadlased üle maailma – olgu see siis Moderna laborites USAs Massachusett­sis või Tartus Icosagenis – hakata tööle lahenduste otsimisega. Esimesed Covid-19 vaktsiinide ja ravimite kandidaadid saidki niimoodi valmis veel enne, kui viirus ise neisse paigusse kohale jõudis.