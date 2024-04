Video ⟩ Tragöödia Austraalias: kaldale on kinni jäänud üle 150 vaala, päästeoperatsion käib

Massilised vaalade randumise põhjused on siiani teadmata. On olemas erinevaid teooriaid, kuid kindlat vastust pole leitud.

Austraalia edelaosas on üle 150 vaala kaldale ujunud ja sinna kinni jäänud. Kokku on Dunsborough' lähedal rannale uhutud neli vaalaparve, mis paiknevad umbes 500 meetri ulatuses. Lääne-Austraalia Parkide ja Metsikloomade teenistus kinnitas, et 28 vaala on hukkunud, vahendab theguardian.com